مدرب أسكتلندا يستدعي هندري الاتفاق لكأس أوروبا

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اختار المدرب ستيف كلارك يوم الأربعاء بشكل مفاجئ جناح ليفربول ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم بن دواك للمرة الأولى، كما استدعى مدافع نادي الاتفاق السعودي جاك هندري إلى تشكيلة أسكتلندا المؤقتة للمشاركة في كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

ولم يلعب دواك منذ ديسمبر بسبب إصابة في الركبة، لكن كلارك اضطر للبحث عن حلول مع استبعاد عدد من اللاعبين من البطولة القارية.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مع ليفربول في بعض الأحيان في موسم 2022-2023، لكنه اكتفى بخوض خمس مباريات فقط هذا الموسم، قبل أن يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي.

ودافع كلارك عن اختياره لدواك قائلاً "من الواضح أن بن يتمتع بموهبة كبيرة، فهو يلفت انتباهك"، مضيفاً "السرعة هي شيء لا نملك وفرة فيه في المنتخب. إنه شيء مختلف بعض الشيء. إنه شاب، لديه الكثير ليتعلمه في اللعب".

وتابع "لم تتح لي الفرصة مطلقًا للعمل بشكل وثيق مع بن، لكنني شعرت أنها الفرصة المناسبة لمنحه هذه الفرصة".

ويغيب عن تشكيلة أسكتلندا كل من الظهير الأيمن الأساسي آرون هيكي ونايثن باترسون، وكذلك لاعب بولونيا لويس فيرغوسون الذي فاز بجائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

كما اختار كلارك لاعب بريستول سيتي الانجليزي روس ماكروري الذي لم يخض أي مباراة دولية حتى الآن أيضاً، كخيار في مركز الظهير الأيمن.

وكافأ كلارك أيضا لاعب سلتيك جيمس فوريست على نهايته القوية للموسم بأول استدعاء الى صفوف المنتخب منذ ثلاث سنوات.

وقال كلارك: "جيمس فوريست، من أين بدأت؟"، مضيفاً "إذا كان هناك مثال للاعبين الشباب حول كيفية التصرّف إذا لم تكن الأمور تسير بشكل جيّد بالنسبة لك في ناديك، فأعتقد أن جيمس يجسد ذلك".

وأضاف "لقد أنهى الموسم بشكل رائع، وبالتأكيد سيجلب لنا بعض الخبرة وسيكون من الجميل رؤية جيمس مرّة أخرى".

وضمّت التشكيلة أيضاً مدافع ليفربول أندي روبرتسون وقائد أستون فيلا جون ماكغين ولاعب وسط مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي.

واختار كلارك 28 لاعبا في القائمة الأولية على أن يستبعد اثنين قبل بدء البطولة.

وتلتقي أسكتلندا مع المنتخب الألماني المضيف في المباراة الافتتاحية، قبل أن تواجه سويسرا والمجر ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويلعب رجال المدرب كلارك مباراتين دوليتين وديتين مع جبل طارق في الثالث من يونيو ثم فنلندا بعدها بأربعة أيام.

وتأهلت أسكتلندا الى بطولة كبرى للمرة الثانية فقط خلال 26 عامًا ولم تتخط الدور الأوّل أبدا في 11 محاولة سابقة في كأس أوروبا أو كأس العالم.

- حراسة المرمى: أنغوس غان (نوريتش سيتي)، زاندر كلارك (هارتس)، كريغ غوردون (هارتس)، ليام كيلي (مذرويل).

- الدفاع: أندي روبرتسون (ليفربول)، كيران تيرني (ريال سوسيداد الإسباني)، جاك هندري (الاتفاق السعودي)، راين بورتيوس (واتفورد)، ليام كوبر (ليدز يونايتد)، سكوت ماكينا (كوبنهاغن الدنماركي)، غرانت هانلي (نوريتش سيتي)، غريغ تايلور، أنتوني رالستون (سلتيك)، جون سوتار (رينجرز)، روس ماكروري (بريستول سيتي).

- للوسط: كالوم ماكغريغور (سلتيك)، راين كريستي (بورنموث)، بيلي غيلمور (برايتون)، جون ماكغين (أستون فيلا)، كيني ماكلين (نوريتش سيتي)، سكوت ماكتوميناي (مانشستر يونايتد)، ستيوارت أرمسترونغ (ساوثمبتون)، راين جاك (رينجرز).

- الهجوم: ليندون دايكس (كوينز بارك رينجرز)، تشي آدامس (ساوثمبتون)، لورنس شانكلاند (هارتس)، بن دواك (ليفربول)، جيمس فوريست (سلتيك).