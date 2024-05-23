الوصل يبحث عن نقطة التتويج أمام شباب الأهلي

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يحتاج الوصل إلى نقطة أمام ضيفه ووصيفه شباب الأهلي يوم الأحد في قمة المرحلة الخامسة والعشرين، ليتوّج بطلاً للدوري الإماراتي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 2007.

ويتصدّر الوصل الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي، لذلك فان تعادله سيجعله يتفوّق بفارق المواجهات المباشرة على وصيفه بعدما كان هزمه ذهاباً 2-1، قبل مبارتين من ختام البطولة، علما ان الفريقين خاضا حتى الآن 23 مباراة.

أما خسارة المتصدّر فستجعله يدخل آخر مرحلتين وسط حسابات معقدة، ولاسيما انه يلعب مع العين الثالث والنصر الخامس، بينما يواجه شباب الأهلي فريق حتا أوّل الهابطين إلى الدرجة الثانية مرتين.

وقال الصربي ميلوش ميلويفيتش مدرب الوصل الذي قاد فريقه يوم الجمعة للتتويج بلقب مسابقة كأس الإمارات واحياء آمال الثنائية "تنتظرنا في المرحلة المقبلة ثلاث مباريات ستكون بمثابة مواجهات نهائية".

وتابع "الأهم في هذه المراحل الحاسمة حصد النقاط وليس تقديم العروض القوية، وان يكون تركيزنا في أعلى مستوياته".

وشدّد أحمد الشعفار رئيس الوصل ان "الوصل قطع 90% نحو لقب الدوري وتبقى له خطوة، ومباراة شباب الأهلي مفصلية وأمام منافس عنيد وقوي واللعب أمامه متعة".

وفاز الوصل على شباب الأهلي في ثلاث مباريات أقيمت بينهما هذا الموسم (2-1 في ذهاب الدوري و3-2 و3-0 في ربع نهائي كأس الرابطة)، ولكن الفريق الأحمر يملك الحافز للابقاء على آماله بالمنافسة على اللقب.

واعتبر يحيى الغساني مهاجم شباب الأهلي ان "الدوري لم ينته بعد ويجب على اللاعبين ان يعطوا كل ما عندهم ليبقوا الأمل بالمنافسة على اللقب قائماً حتى آخر مباراة"، مؤكّداً على "أهمية التركيز واللعب بهدوء لتحقيق الهدف".

وقد تتحدّد هوية الهابط الثاني إلى الدرجة الثانية بعد حتا، حين يلعب الجمعة في افتتاح المرحلة الإمارات الثالث عشر (14 نقطة) مع ضيفه النصر الخامس (39 نقطة)، وخورفكان الثاني عشر (21 نقطة) مع الوحدة الرابع (41).

وسيعود الإمارات الذي يضم الثنائي الإسباني اندريس إنييستا وباكو الكاسير إلى الدرجة الثانية رسمياً بعد موسم واحد من صعوده، في حال خسارته وفوز خورفكان.

وستكون مهمّة المهددين بالهبوط صعبة كونهما يواجهان فريقين يسعيان لنيل المركز الثالث المؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 المستحدثة في الموسم المقبل.

ويحتل العين حالياً المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وقد تأجلت مباراته المقررة في المرحلة الحالية مع البطائح إلى 7 حزيران/ يونيو بسبب خوضه السبت إياب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا أمام يوكوهوما مارينوس الياباني.

ويملك الشارقة (38 نقطة) فرصة المنافسة ايضاً وهو يحل ضيفاً الجمعة على عجمان السابع (31 نقطة) والذي لم يخسر في آخر 6 مباريات.

وقال الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة "قدّم عجمان مستويات جيدة في مبارياته الأخيرة، وبالنسبة لنا ستكون المباراة مهمة من أجل ختام الموسم بشكل جيد ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية".

وتابع" سنستمر في سياستنا التي طبّقناها في المباريات الأخيرة وسنمنح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الشباب في الفريق".