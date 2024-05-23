بوكيتينو قلل من لاعبي "ربع المليار".. فتم طرده

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قلل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي السابق من قدرة لاعبي خط الوسط، الذين كلفوا الفريق 237 مليون يورو، من قدرتهم على أداء مهامهم بأكمل وجه، لتقوم إدارة الأميركي تود بويلي بالإعلان عن انفصاله عن الفريق بالتراضي مع نهاية الموسم.

وتعاقد تشيلسي الصيف الماضي مع مدرب أندية ساوثهامبتون وتوتنهام وباريس سان جيرمان السابق، أملا في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح إلا أن "البلوز" أنهى المسابقة في المركز السادس بـ 18 فوزا و11 خسارة و9 تعادلات ليعلن لاحقا انفصال المدرب عن الفريق بالتراضي.

وصرف تشيلسي الصيف الماضي قرابة 472 مليون يورو على تعاقداته التي كان من أبرزها الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون، 116 مليون يورو، والبلجيكي روميو لافيا من ساوثهامبتون، 62 مليون يورو، والفرنسي كرستوفر نكونكو من لايبزيغ الألماني، 60 مليون يورو، وكول بالمر من مانشستر سيتي، 47 مليون يورو. كما كان تشيلسي تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية من العام الماضي مع الأرجنتيني الدوري إنزو فرنانديز مقابل 121مليون يورو من صفوف بنفيكا البرتغالي.

ووفقا لـ"ذا أثليتك" الأميركية وبغض النظر عن توديع بعض لاعبي تشيلسي لمدربهم السابق عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فإن الأرجنتيني شكك بشك دائم في ثنائي خط الوسط المكون من فرنانديز وكايسيدو، معتقدا أن مواطنه لا يستطيع القيام بمهام لاعب الوسط حامل الكرة من الصندوق إلى الصندةق بشكل مثالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن الإكوادوري يفتقر إلى الانضباط بشكل عام في الفريق.