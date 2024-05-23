دجوكوفيتش يهزم غريكسبور ويصبح على بعد مباراتين من لقبه الأول في العام

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بات الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، على بُعد مباراتين من احرازه اول القابه للعام الحالي ببلوغه يوم الخميس الدور نصف النهائي من دورة جنيف السويسرية لكرة المضرب (250)، قبل أيام قليلة من بدء حملة دفاعه عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة.

واحتاج دجوكوفيتش إلى 77 دقيقة فقط للفوز على الهولندي تالون yريكسبور، المصنف 27 عالميا، بنتيجة 7-5 و6-1 في ربع النهائي.

والفوز هو الرقم 1101 لدجوكوفيتش في مسيرته ليصبح ثالث أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات بعد السويسري روجيه فيدرر (1251) والأميركي جيمي كونورز صاحب الرقم القياسي في المركز الأول (1274) خلال الحقبة المفتوحة.

وصنّف yريكسبور سادساً في دورة جنيف التي تضم 28 لاعباً وتعد بمثابة عملية إحماء أخيرة قبل ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم على ملاعب باريس الترابية الأسبوع المقبل.

وحصل الهولندي على ثلاث كرات لحسم المجموعة الاولى لصالحه، لكنه فشل في الفوز بها.

قال دجوكوفيتش عقب نهاية المباراة "لقد كان فوزاً رائعاً. اعتقدت أن المجموعة الأولى كان من الممكن أن تمضي في طريقها بسهولة لأنني أعتقد أنه كان لاعبا أفضل في أغلب فترات المجموعة الأولى".

وتابع "كان من الممكن أن يكون مصير المباراة مختلفاً لو نجح في تحويل تلك النقاط لصالحه. لقد كنت محظوظا بضرب بعض الارسالات الجيدة، ومنذ تلك اللحظة فصاعداً لعبت بأسلوب جيّد وقويّ".

وضرب الصربي موعداً في المربع الذهبي يوم الجمعة مع التشيكي توماس ماخاك، علماً أن اللاعبين تواجها مرة واحدة فقط سابقاً في دبي العام الماضي وكان الفوز من نصيب دجوكوفيتش.

وسيخوض ماخاك، المصنف 44 عالمياً، أوّل مباراة له في نصف نهائي احدى دورات "ايه تي بي" بعدما تغلب على الأميركي أليكس ميكلسن (19 عاماً) بنتيجة 6-3 و7-6 (7-2) في الدور ربع النهائي.