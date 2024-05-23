غاسبريني: كنت منزعجاً.. وأتالانتا كتب التاريخ

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أشاد جيان بييرو غاسبريني، المدير الفني لنادي أتالانتا الإيطالي، بفوز فريقه على باير ليفركوزن الألماني 3-صفر، مساء الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي.

وقال غاسبريني: الطريقة التي فزنا بها كانت استثنائية، فزنا على فرق قوية للغاية مثل ليفربول وسبورتنغ لشبونة وليفركوزن، قدمنا أداء رائعا، لا ينسى.

وأكد غاسبريني أن فريقه استحق الفوز باللقب القاري الأول في تاريخه بعد الخسارة أمام يوفنتوس قبل أسبوعين في نهائي كأس إيطاليا.

وأوضح: بدون شك، كان الفوز مستحقا، حتى على مستوى النتيجة، اعتقد أننا كتبنا التاريخ، أيضا بفضل الطريقة التي فزنا بها، كانت استثنائية ومذهلة وأداء لا ينسى، في بعض الأوقات شعرت ببعض الإنزعاج، أتفهم ذلك، لكن كان لدينا دائما الطموح في تحقيق شيء إضافي.