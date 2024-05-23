لابورتا يتحرك للتعاقد مع "قاهر" برشلونة

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ذكرت تقارير إعلامية إسبانية ودولية أن هانسي فليك، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم، أصبح من جديد مرشحا قويا لتدريب فريق برشلونة الإسباني.

وتشافي هيرنانديز هو المدير الفني لفريق برشلونة حتى هذه اللحظة، ولكنه ذكر في يناير الماضي أنه سيرحل بنهاية هذا الموسم، ثم تراجع عن قراره في منتصف أبريل الماضي وتم الاتفاق على بقائه حتى 2025. ورغم ذلك، ذكرت تقارير إنه يواجه خطر الإقالة بسبب حديثه عن الوضع المالي الصعب للنادي وعدم قدرة الفريق على المنافسة، وهو ما أغضب جوان لابورتا، رئيس النادي.

وذكرت التقارير أن فليك (59 عاما) كان مرشحا منذ البداية، وقد ارتبط اسمه مؤخرا بالعودة لبايرن وتدريب تشيلسي، ولكن يتردد أنه رفض العرض الإنجليزي لأن تدريب برشلونة هو أولويته.

وذكرت صحيفة "ال موندو ديبورتيفو" إن فليك أجرى محادثات مع ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، وأنه المرشح المفضل.

وأصبح فليك مديرا فنيا لبايرن ميونخ في خريف 2019، بشكل مؤقت في البداية، وقاد الفريق للفوز بسبعة ألقاب: لقبين للبوندسليغا، كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني، ودوري الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وتضمنت رحلة الفريق نحو التتويج بلقب دوري الأبطال الفوز على برشلونة 8-2 في دور الثمانية.

وتولى فليك تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف في 2021، ولكنه لم ينجح مع الفريق وودع منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات، واضطر فليك للرحيل عن تدريب الفريق في الخريف الماضي بعد سلسلة من النتائج السلبية.