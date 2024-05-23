ليفاندوفسكي يلمح إلى البقاء.. ويتحدى: سنتوج بالألقاب

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ألمح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إلى أنه سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

وانضم ليفاندوفسكي لبرشلونة قادما من بايرن ميونخ في عام 2022 ومنذ ذلك الحين ساعد الفريق في الفوز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بالإضافة لكأس السوبر الإسباني.

وأنهى ليفاندوفسكي (35 عاما) موسمه الأول مع برشلونة متصدرا ترتيب هدافي الدوري برصيد 23 هدفا، فيما سجل 18 هدفا في الموسم الحالي، الذي سينهيه برشلونة بدون التتويج بأي لقب.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي في 2026، ولكن تحوم الشكوك حول مستقبل اللاعب منذ إعلان تشافي، مدرب الفريق، اعتزامه الرحيل في يناير الماضي، قبل أن يتراجع عن القرار في أبريل الماضي.

ويواجه برشلونة تحديات اقتصادية، حيث أدى ارتفاع رواتب اللاعبين بالإضافة لمشروع تجديد ملعب كامب نو إلى زيادة الضغوط المالية هذا الموسم.

ولدى سؤاله عن الشائعات الحالية بشأن احتمال رحيله عن الفريق، قال ليفاندوفسكي لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يوم الأربعاء: بالطبع، بالنسبة لي الموضوع واضح. أريد الفوز بالعديد من الألقاب مع برشلونة، واثق في أننا سنكون أقوى الموسم المقبل، وسنتوج أيضا بالألقاب.

وأضاف: أريد دائما الأفضل، ليس لي فقط، ولكن لزملائي، وكلي ثقة في أن الفريق سيفوز بالألقاب الموسم المقبل، لأنني أرى ما نفعله كل يوم.

وأردف بالقول :بالنسبة لي، هذا ما يهم، لأني أعشق هذا النادي، وأريد أن أقدم الكثير للفريق وله.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 12 نقطة أمام ريال مدريد، بطل الدوري، ويلتقي برشلونة مع إشبيلية في الجولة الأخيرة من الموسم الحالي يوم الأحد المقبل.