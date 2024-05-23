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صورة ضوئية من فيديو ظهر خلاله فينيسيوس مع الشقراء الفنزويلية

من "الشقراء" التي شوهدت مع فينيسيوس؟

العربية. نت
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تصدرت كورينا سميث، عارضة أزياء ومغنية وممثلة فنزويلية، العناوين بعدما ظهرت مع النجم فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أثناء حضورهما حفلا في العاصمة الإسبانية، يوم الأربعاء، وشوهدت في لحظات عاطفية مع الجناح البرازيلي قبل أن تغادر معه في نفس السيارة.

ولدت كورينا في كاراكاس عام 1991، ظهرت لأول مرة في عالم التلفزيون في 2009 بأحد المسلسلات، شاركت لاحقا في فيلم خيال علمي، وبعدما قضت بعض الوقت في الدراسة بالولايات المتحدة، أصدرت مؤلفات عبارة عن مزيج من موسيقى "البوب والريغيتون"، وأطلقت أغنيتها الأولى عام 2015.

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اشتهرت في 2016 عبر إحدى أبرز الأغاني الناجحة في مسيرتها، وساهم المغني غوستافو إليس في زيادة شعبيتها بعدما شكلت ثنائية معه، وقامت بأول جولة موسيقية لها في فنزويلا عام 2017، ثم بدأت تتلقى عروضا بعقود قياسية لاحقا.

واصلت الفنانة التركيز على موسيقاها وسجلت أغاني مع عدد من النجوم، ثم تحولت إلى نجمة عالمية وقامت بجولات في الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية.

كانت لدى كورينا سميث علاقة عاطفة مع مغني الراب مورا، قبل أن تكشف وسائل الإعلام عن انفصالهما بسبب خيانتها من قبل مورا.

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