نادال يصطدم بزفيريف في افتتاح رولان غاروس

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سيواجه الإسباني رافايل نادال، حامل اللقب 14 مرّة، الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً عالمياً، في مباراة مرتقبة ضمن الدور الأوّل من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بحسب القرعة التي سُحبت يوم الخميس.

ويخوض نادال الذي سيودّع البطولة الأحب إلى قلبه نتيجة غرقه في مستنقع الاصابات، منافسات رولان غاروس وهو مصنف في المركز 276 عالمياً.

والتقى اللاعبان في نصف نهائي 2022، عندما أجبر زفيريف على الانسحاب بعد تعرّضه لاصابة خطيرة بكاحله كادت تقضي على مسيرته.

ويتفوق نادال على زفيريف في 7 مباريات من أصل 10 بينها 5 انتصارات على الملاعب الترابية.

ويسدل نادال الستار على مسيرة استمرت 19 عاماً في البطولة، مع حظوظ ضئيلة بتعزيز رقمه القياسي، نظراً لتراجع مستواه بسبب الاصابة.

تُوّج الإسباني، الحائز على 22 لقباً في غراند سلام، بأوّل لقب له في رولان غاروس عندما كان مراهقاً في سن الـ 19 عام 2005. بعد أقل من أسبوعين، وتحديداً في الثالث من يونيو المقبل، سيحتفل "الماتادور" الإسباني بعيده الثامن والثلاثين.

وقع نادال، المصنّف أول عالمياً سابقاً، ضحية الاصابات في السنوات الأخيرة فلم يخض سوى 15 مباراة فقط منذ يناير من العام الماضي، حيث تعرض أخيراً لإصابة في فخذه ثم لتمزّق عضلي ضمن تاريخ محبط من المشكلات الجسدية التي أجبرته على التغيّب عن 12 بطولة كبرى.

وأفرزت القرعة مساراً قد يضع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأوّل عالمياً بمواجهة زفيريف تحديداً في نصف النهائي بحال أكملا المشوار، والإيطالي يانيك سينر الثاني وبطل أستراليا المفتوحة مع الإسباني كارلوس ألكاراس بطل فلاشينغ ميدوز 2022 وويمبلدون 2023.

ولدى السيدات، قد تواجه البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً، اليابانية ناومي أوساكا في الدور الثاني. وستواجه شفيونتيك متأهلة من التصفيات، فيما تلعب أوساكا مع الإيطالية لوتشيا برونتزيتي.

وتبحث شفيونتيك عن لقبها الخامس الكبير والرابع في رولان غاروس. قالت البولندية المنتشية لتتويجها في دورتي مدريد وروما للألف نقطة "أشعر كأني في بيتي هنا، عملت بجهد لبلوغ هذا المستوى".

أما أوساكا التي تراجعت من المركز الأول عالمياً إلى الـ134، فلم تتخط الدور الثالث في باريس.

عرفت أوساكا (26 عاماً) علاقة متصدعة مع البطولة الفرنسية. في 2021، غُرّمت لتخلفها عن التزامات إعلامية إجبارية، قبل انسحابها لاحقاً عازية الأسباب إلى مشكلات ذهنية.

غابت عن نسخة 2023 خلال حملها، قبل أن تنجب طفلتها في يوليو.

في المقابل، تسعى شفيونتيك إلى أن تصبح أوّل لاعبة تحرز لقب رولان غاروس ثلاث مرات توالياً منذ البلجيكية جوستين هينان في 2007.

كما تسعى ابنة السابعة والعشرين للانضمام إلى الأميركية كريس إيفرت، الألمانية شتيفي غراف وهينان اللواتي أحرزن لقب الدورة الترابية أربع مرات في حقبة الاحتراف.

وقد تلاقي شفيونتيك في نصف النهائي الأميركية الشابة كوكو غوف الثالثة عالمياً ووصيفة رولان غاروس 2022.

وفي نصف النهائي الثاني، قد تلعب البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا 2023 و2024 والثانية عالمياً مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة وبطلة ويمبلدون 2022.