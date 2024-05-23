وست هام يكشف تفاصيل تعاقده مع لوبتيغي

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أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، يوم الخميس، تعاقده مع المدرب الإسباني جولين لوبتيغي ليشغل منصب المدير الفني للفريق.

ورحل لوبتيغي مؤخرا عن تدريب وولفرهامبتون، وسيخلف ديفيد مويس في تدريب وست هام، على أن يبدأ عمله مطلع يوليو المقبل.

وقال لوبتيغي: طموحي كمدرب دائما هو أن أصبح أفضل وأفضل، أن أحقق أهدافا أكثر وأكبر، وأن أشجع وأطور اللاعبين والفريق، والمنافسة ، لأن كرة القدم تتعلق بالمنافسة.

وتوصل وست هام لاتفاق مع لوبتيغي (57 عاما) في وقت سابق الشهر الجاري، لكنه فضل تأجيل موعد الإعلان الرسمي من أجل منح الفرصة لمويس لإنهاء الموسم، في سلام.

ووقع لوبتيغي عقدا يمتد عامين مع وست هام مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وأوضح المدرب الإسباني: أشعر بسعادة غامرة، أولا لأنني أصبحت جزءا من مستقبل هذا النادي الكبير، وسنحاول وضع بصمتنا في النادي.

وبدأ الحارس الإسباني السابق لوبتيغي مسيرته التدريبية في قطاعات الناشئين بريال مدريد، والمنتخب الإسباني، ثم تولى تدريب الفريق الأول بنادي بورتو البرتغالي في أول مهامه كمدير فني لفريق كبير. وتولى تدريب منتخب إسبانيا قبل مونديال روسيا 2018، لكن تمت الإطاحة به قبل البطولة نتيجة توصله لاتفاق مع ريال مدريد لتدريب الفريق.

وجرت إقالة لوبتيغي بعد أشهر معدودة في ريال مدريد ثم انتقل إلى إشبيلية وفاز معه بالدوري الأوروبي وقاد وولفرهامبتون لإنهاء موسم 2022-2023 في المركز الحادي عشر.