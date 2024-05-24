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ممثلة موسوعة غينيس سلمت الشهادة إلى رئيس الهلال والمدرب جيسوس

أطول سلسلة انتصارات.. الهلال يدخل موسوعة "غينيس"

العربية. نت
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دخل نادي الهلال السعودي، يوم الجمعة، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بأطول سلسلة انتصارات متتالية "34 مباراة" في تاريخ كرة القدم.

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وتم الإعلان عن تسجيل رقم الهلال خلال احتفالات الفريق بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، والذي أقيم على ملعب "كينغدوم أرينا" بالعاصمة الرياض، وسلمت ممثلة موسوعة "غينيس" الشهادة إلى فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال، بحضور المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

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يذكر أن سلسلة انتصارات الهلال التي حققها في الموسم الحالي توقفت بعد الخسارة أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا برباعية مقابل هدفين، في أبريل الماضي.

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