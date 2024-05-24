أطول سلسلة انتصارات.. الهلال يدخل موسوعة "غينيس"

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دخل نادي الهلال السعودي، يوم الجمعة، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بأطول سلسلة انتصارات متتالية "34 مباراة" في تاريخ كرة القدم.

وتم الإعلان عن تسجيل رقم الهلال خلال احتفالات الفريق بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، والذي أقيم على ملعب "كينغدوم أرينا" بالعاصمة الرياض، وسلمت ممثلة موسوعة "غينيس" الشهادة إلى فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال، بحضور المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.







يذكر أن سلسلة انتصارات الهلال التي حققها في الموسم الحالي توقفت بعد الخسارة أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا برباعية مقابل هدفين، في أبريل الماضي.