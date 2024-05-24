أمام الطائي.. الهلال يعزز رقمه القياسي

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واصل الهلال هز الشباك في دوري روشن السعودي، بعدما تغلب على ضيفه الطائي 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 للمسابقة.

وعزز الفريق الذي حسم اللقب، رقمه القياسي بعدما سجل في المباراة رقم 35 على التوالي بدوري المحترفين، وهي أطول سلسلة من نوعها في المسابقة منذ بداية موسم 2011-2012، والمرة الأخيرة التي فشل فيها الفريق في تسجيل هدف بالمسابقة كانت أمام العدالة في 23 مايو من العام الماضي، عندما خسر 2-0.

وسجل ثلاثية الهلال كل من سالم الدوسري "د.17" وميتشائيل "د.44" ومالكوم "د.60"، فيما أحرز أندريه كورديا هدف الطائي الوحيد في الدقيقة 64.

وبالنتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 93 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد الطائي عند النقطة "31" في المركز الـ 16.