اتحاد كأس الخليج العربي يؤكد إقامة "خليجي 26" ديسمبر المقبل

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عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعاته يوم الخميس في مقر الاتحاد بالدوحة، حيث ناقش العديد من الموضوعات وأعمال اللجان المختلفة المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع الشيخ حمد بن خليفة، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، وجاسم الرميحي الأمين العام.

في البداية تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، وتضمن اجتماع اليوم الاطلاع على تقرير اللجنة التفقدية التي زارت الكويت مطلع الشهر الحالي.

وتم خلال الاجتماع التصديق على استضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج المقبلة في نسختها السادسة والعشرين "خليجي 26" المقررة خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، كإجراء روتيني وفقاً للائحة الاتحاد.

فيما كانت أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضا إقامة بطولة الأندية الخليجية وتضمينها ضمن روزنامة الاتحاد خلال الفترة من 24 سبتمبر و حتى 25 أبريل من العام المقبل، حيث من المقرر أن تقام البطولة بنظام الذهاب و الإياب.

كما تم الإقرار على إقامة بطولة المنتخبات الوطنية تحت 23 عاما والتي من المقرر أن تستضيفها الكويت خلال أكتوبر من العام الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع جملة المقترحات التي رفعتها لجنة المسابقات بالاتحاد والتي سترسم روزنامة الأحداث بالنسبة لاتحاد كأس الخليج العربي في الفترة المقبلة، من بين هذه المقترحات إقامة بطولة المنتخبات لكرة الصالات بالاضافة إلى إقامة بطولة المنتخبات النسائية و بطولات خاصه بالفئات السنية.

كما كان من ضمن المقترحات التي تمت مناقشتها إقامة معرض لمقتنيات قدامى اللاعبين على هامش كأس الخليج في الكويت.