الاتحاد ينتفض برباعية في مرمى ضمك
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تفادى الاتحاد الوصول إلى مباراة خامسة على التوالي دون انتصار بعدما تغلب على ضيفه ضمك 4 - 1 يوم الخميس في مباريات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، أقام الاتحاد تكريما للاعبيه البرازيليين رومارينيو ومارسيلو غروهي بعدما تأكد رحيلهما مع نهاية الموسم الحالي.
تقدم الاتحاد برباعية نظيفة في المباراة أحرزها البرتغالي جوتا وكلال حاجي ومروان الصحفي وفرحة الشمراني فيما أحرز هدف ضمك الوحيد لاعبه الجزائري فاروق شافعي.
وتعرض الاتحاد إلى 4 تعثرات متتالية كانت الخسارة من الشباب وأبها والاتفاق والتعادل مع الخليج.
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