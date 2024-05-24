العين يتطلع لإيقاف "حظه العاثر" في النهائيات

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يأمل نادي العين الإماراتي وضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية التي تلقاها الفريق في الموسمين الحالي والماضي عند مواجهته يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر العين في مباراة الذهاب في اليابان بهدفين لهدف ويسعى للفوز على ملعب "هزاع بن زايد" ببطولته الثانية في البطولة منذ 2003 وفك نحس النهائيات الخمس المتتالية التي تعرض لها الفريق.

وكانت أول مباراة تقود إلى تتويج خسرها الفريق البنفسجي في مطلع السلسلة هي الهزيمة أمام الشارقة في كأس السوبر الإماراتي بهدف عكسي عن طريق مهاجمه التوغولي لابا كودجو في فبراير 2023، قبل أن يخسر أمام الخصم نفسه بعدها بشهرين في نهائي كأس رئيس الإمارات.

وفي أواخر مايو العام الماضي وصل العين إلى نهائي كأس الرابطة ليخسر مجددا من الشارقة 2 – 1 سجلها البرازيلي لوان بيريرا ومواطنه كايو لوكاس فيما سجل الهدف الوحيد للعين كوامي أوتوني. وفي الثالث من مايو العام الحالي، تواجه العين مع الوحدة في نهائي كأس الرابطة لتنتهي المباراة للفريق العنابي بهدف لوكاس بيمنتا.

وفي دوري أبطال آسيا، توج العين ببطولة 2003 بعد فوزه على تيرو ساسانا التايلاندي قبل أن يخسر نهائيي 2005 أمام اتحاد جدة و2016 أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.