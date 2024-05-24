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إنزاغي مع لقب الدوري الإيطالي

إنزاغي ينال جائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي

روما - أ ف ب
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اختير سيموني إنزاغي الذي قاد انتر ميلان لاحراز لقبه الـ 20 في الدوري الايطالي لكرة القدم، أفضل مدرب لموسم 2023-2024، حسب ما أعلنت رابطة الدوري، الجمعة.

يأتي اختيار إنزاغي (48 عاما) في الموسم الذي يلي حصول لوتشانو سباليتي على هذه الجائزة بعد قيادته نابولي الى لقب الكالتشيو الموسم الماضي.

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واختير إنزاغي الذي يتولى قيادة "نيراتزوري" منذ العام 2021 من قبل لجنة ضمّت مدراء المطبوعات الرياضية، حسب ما كشفت رابطة الدوري الإيطالية التي لم تحدّد النتائج النهائية.

وقال رئيس رابطة الدوري الإيطالي، لويغي دي سيرفو، في بيان صحافي: هذه الجائزة لا يمكن أن تذهب إلاّ إلى سيموني إنزاغي.

وأضاف: إنه الآن أحد أهم المدربين على الساحة الدولية وقد حُظي بمسيرة مثالية مع فريقه، مع أفضل هجوم وأفضل دفاع وسلسلة من 28 مباراة متتالية من دون هزيمة.

وحقّق إنتر خلال موسم 2023-2024 لغاية الآن وقبل مرحلة واحدة من نهاية المنافسات، 29 فوزًا وستة تعادلات وهزيمتين فقط في الدوري، علماً أنه يتقدم بفارق 19 نقطة جاره ميلان الثاني.

وفاز إنتر أيضًا هذا الموسم بالكأس السوبر الإيطالية، لكنه خرج من دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بعدما بلغ نهائي الموسم الماضي (خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 0-1).

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