برشلونة يحدد موعد الإعلان عن تعيين فليك

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ذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، الجمعة، أنه سيتم الإعلان عن تعيين هانزي فليك، مدرب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب ألمانيا السابق لكرة القدم، مديرا فنيا جديدا لفريق برشلونة الإسباني، يوم الاثنين المقبل.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، أجرى فليك والمدير الرياضي لبرشلونة ديكو مكالمة هاتفية حاسمة، يوم الأربعاء، ومع ذلك، فإن بعض التفاصيل، مثل مدة العقد، لم يتم بلورتها بعد.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية ودولية هذا الأسبوع أن فليك برز مرة أخرى ليصبح المرشح الأوفر حظا لتدريب برشلونة.

وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الحالي قال في يناير الماضي أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم الحالي، قبل أن يعدل عن قراره في أبريل الماضي عقب تمديد عقده مع النادي حتى عام 2025.

وكشفت تقارير إخبارية أن تشافي يواجه الآن خطر الإقالة، بعد تصريحاته بشأن الوضع المالي لبرشلونة وعدم قدرة الفريق على المنافسة على الألقاب، مما أثار غضب قيادة النادي.

وأفادت التقارير بأن فليك (59 عاما) كان مرشحا لتدريب برشلونة منذ البداية، قبل أن يتم ربطه مؤخرا بالعودة إلى بايرن وكذلك تشيلسي الإنجليزي، لكن تردد أنه رفض تدريب الفريق اللندني لأن برشلونة كان من أولوياته.

وأصبح فليك مدربا لبايرن في خريف 2019، حيث تم تعيينه بشكل مؤقت في البداية، وقاد الفريق البافاري للفوز بسبعة ألقاب، حيث توج بالدوري الألماني مرتين، بالإضافة لكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وكان فليك قاد بايرن للفوز على برشلونة 8-2 في دور الثمانية لنسخة دوري الأبطال عام 2020، قبل أن يشق الفريق الألماني طريقه نحو التتويج باللقب في ذلك العام.

وتولى فليك تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف عام 2021 ،لكن تلك الفترة لم تكن ناجحة حيث خرج منتخب (الماكينات) من الدور الأول لكأس العالم 2022 في قطر، واضطر فليك للرحيل في الخريف الماضي بعد المزيد من النتائج السيئة.