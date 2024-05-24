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تراجع لابورتا عن إبقاء تشافي بعد شهر من تجديد ثقته فيه

بين أبريل ومايو.. "الأسوأ" يغادر أسوار برشلونة

العربية.نت
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قرر جوان لابورتا رئيس مجلس إدارة برشلونة الإسباني إعلان رحيل مرب فريقه تشافي هرنانديز بعد شهر من إعلانه تجديد الثقة في المدير الفني ذي الخسائر الأكثر في تاريخ الفريق الكتالوني.

ويعاني برشلونة في الموسم الحالي بعدما ودع بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا واختتم بطولة الدوري في المركز الثاني، بينما حظي بالفوز بكأس السوبر الإسبانية.

وكان تشافي أعلن رحيله عن برشلونة أواخر يناير الماضي بعدما خسر أمام فياريال 5 – 3، لكن منذ تلك الهزيمة التي مني بها الفريق هو ثالث الترتيب، حقق بعدها 12 انتصارا وتعادلين وخسارتين في الدوري، كما تجاوز نابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع النهائي قبل الخسارة إيابا.

وبسبب سلسلة النتائج الإيجابية عاد لابورتا وتشافي إلى التوافق ليعلنا سويا استمرار قائد الفريق السابق مدربا للفريق الموسم المقبل، لكن تشافي أوضح في مؤتمر صحافي أن الفريق لا يستطيع مواكبة ريال مدريد في جلب أفضل اللاعبين وصرف الكثير من الأموال، لتخرج تقارير التي تؤكد عدم استمراره مدربا وصولا إلى الإعلان الرسمي يوم الجمعة.

ويعد تشافي هو الأسوأ في تاريخ مدربي برشلونة الإسبان من حيث عدد الهزائم بعد وصوله إلى 29 خسارة في مختلف المسابقات حتى الآن إذ كان معادلا لرقم جوان نورغيز، درب برشلونة بين 1942 و1944، بـ 25 هزيمة عندما ودع الفريق كأس إسبانيا أمام أتلتيك بلباو.

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