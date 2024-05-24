جيرو يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي

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أعلن أوليفييه جيرو، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا لكرة القدم، اعتزامه اعتزال اللعب الدولي بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024).

وسجل مهاجم أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين السابق 57 هدفا في 131 مباراة مع المنتخب الفرنسي، علما بأنه كان عضوا في منتخب (الديوك) الفائز بكأس العالم عام 2018 بروسيا.

وتوصل جيرو (37 عاما) لاتفاق من أجل انتقاله لفريق لوس أنجليس الأميركي في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد ثلاث سنوات قضاها مع فريق ميلان الإيطالي، لكنه لا ينوي مواصلة اللعب على الصعيد الدولي.

وصرح جيرو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: لأكون صادقا، ستكون هذه بطولتي الأخيرة مع المنتخب الفرنسي. من الواضح أنني سأفتقده كثيرا. لكنني أعتقد أن هذا الجيل من اللاعبين سينهي مسيرته مع الفريق بعد أمم أوروبا. نحن بحاجة لإفساح المجال للشباب.

أضاف جيرو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): يتعين عليك أيضا أن تجد الوقت المناسب لإنهاء مشوارك وأن تجد التوازن الصحيح.

وشدد: لقد قلت دائما إنني سأتوقف عندما يطلب مني جسدي ذلك. أعتقد أنه لا يزال أمامي عامين جيدين، لكن فيما يتعلق بمنتخب فرنسا، أعتقد أن هذه ستكون النهاية معه.

ويستعد جيرو للعب مباراته الأخيرة مع ميلان، الذي فاز معه بالدوري قبل عامين، أمام ساليرنيتانا، السبت، وسينضم بعد ذلك لمنتخب فرنسا بعد أن تم اختياره ضمن القائمة المؤقتة للمدرب ديدييه ديشان لأمم أوروبا في ألمانيا.