رسمياً.. الرائد يضمن البقاء بالتعادل مع أهلي جدة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ضمن الرائد بقاءه ضمن أندية دوري روشن السعودي الموسم المقبل بعدما تعادل مع ضيفه أهلي جدة سلبيا صفر - صفر ضمن الجولة 33 من المسابقة.
ووصل الرائد إلى النقطة 36 بتعادله مع الأهلي ليصبح الفارق بينه وبين مراكز الهبوط 6 نقاط مع تبقي جولة واحدة على نهاية المسابقة، فيما بلغت نقاط الأهلي 62 نقطة بعدما ضمن في وقت سابق مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.
واستطاع الرائد بتعادله مع الأهلي تسجيل أطول سلسلة عدم خسارة له أمام الفريق الغربي في تاريخ مواجهاتهما منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، إذ استطاع الفوز على خصمه 3 مرات وتعادل في واحدة قبل مباراة الفريقين يوم الخميس.
-
النصر يبحث عن استعادة توازنه أمام الرائد وسط الغيابات
يسعى النصر إلى استعادة اتزانه عقب تعثر مفاجئ في دوري روشن السعودي ودوري أبطال ...
رياضة سعودية
-
بثلاثية.. الرائد يسجل فوزه الثاني تاريخياً على النصر
فاجأ الرائد مضيفه النصر بالفوز عليه 1 – 3 ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي لتكون ...
رياضة سعودية
-
الرائد يطمح لـ "النقطة" أمام أهلي جدة
يحل أهلي جدة يوم الخميس ضيفا على الرائد ضمن مباريات الجولة 33 من دوري روشن السعودي ...
رياضة