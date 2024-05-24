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من لقاء الفريقين يوم الخميس

رسمياً.. الرائد يضمن البقاء بالتعادل مع أهلي جدة

العربية.نت
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ضمن الرائد بقاءه ضمن أندية دوري روشن السعودي الموسم المقبل بعدما تعادل مع ضيفه أهلي جدة سلبيا صفر - صفر ضمن الجولة 33 من المسابقة.

ووصل الرائد إلى النقطة 36 بتعادله مع الأهلي ليصبح الفارق بينه وبين مراكز الهبوط 6 نقاط مع تبقي جولة واحدة على نهاية المسابقة، فيما بلغت نقاط الأهلي 62 نقطة بعدما ضمن في وقت سابق مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

واستطاع الرائد بتعادله مع الأهلي تسجيل أطول سلسلة عدم خسارة له أمام الفريق الغربي في تاريخ مواجهاتهما منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، إذ استطاع الفوز على خصمه 3 مرات وتعادل في واحدة قبل مباراة الفريقين يوم الخميس.

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