اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تشافي
تشافي مدرب برشلونة

رسمياً.. برشلونة يتخلص من تشافي

برشلونة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، إنه أقال مدربه تشافي هرنانديز بعد أربعة أسابيع فقط من تأكيد استمراره مع النادي في الموسم المقبل.

وقال برشلونة في بيان: يوم الجمعة، أبلغ جوان لابورتا رئيس برشلونة تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر في عمله كمدرب للفريق الأول في موسم 2024-2025. يود برشلونة أن يوجه الشكر إلى تشافي على عمله كمدرب، إلى جانب مسيرته التي لا تضاهى كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل النجاح في المستقبل.

من "الشقراء" التي شوهدت مع فينيسيوس؟ رياضة من "الشقراء" التي شوهدت مع فينيسيوس؟



وزاد: سيتولى تشافي تدريب الفريق للمرة الأخيرة، يوم الأحد، خلال مباراته خارج ملعبه أمام إشبيلية.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط