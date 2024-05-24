رغم التعادل أمام النصر.. الرياض يصل إلى رقم جديد

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تعادل النصر بصعوبة مع مضيفه الرياض بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 من دوري روشن السعودي.

وتقدم النصر عن طريق أوتافيو في الدقيقة 15، قبل أن يقلب الرياض النتيجة عن طريق أندري غراي "د.26" ومحمد العقل "د.45+1"، وفي الوقت المحتسب بدلا للضائع من الشوط الثاني أدرك مشاري النمر التعادل للنصر.

وتعد هذه المباراة الثانية بين الفريقين في دوري المحترفين، بعدما حسم النصر اللقاء الأول في المرحلة الأولى من الموسم الحالي برباعية لهدف.

يشار إلى أن الرياض وصل إلى المباراة الخامسة تواليا دون أن يتلقى أي هزيمة، بعدما فاز في لقاء وتعادل في أربع مواجهات، ولم يسبق أن حقق الفريق هذه السلسلة بدوري المحترفين.

في حين لم يخسر النصر في مبارياته العشر الأخيرة في دوري المحترفين "فاز في 8 وتعادل في آخر مباراتين".

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني برصيد 79 نقطة، فيما وصل الرياض إلى النقطة 32 في المركز الـ 14.