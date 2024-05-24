قائد مانشستر يونايتد: لن أرحل

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شدد برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، على أنه لا يريد الرحيل عن الفريق، لكنه يريد أن يحقق النادي توقعاته.

وكان اللاعب البرتغالي الدولي قال في مقابلة سابقة أجراها في بلاده هذا الشهر إنه سيفكر في مستقبله بعد مشاركته في بطولة أوروبا 2024، حيث ربطته تقارير إخبارية بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني أو إلى السعودية.

وأثار فيرنانديز (29 عاما) المزيد من الشكوك عندما قال بعد الفوز على نيوكاسل الأسبوع الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز:إذا كانوا لا يريدون الاحتفاظ بي لسبب ما، فسوف أرحل، ولكن إذا كانوا يريدونني فسوف أبقى.

لكن فيرنانديز الذي يتبقى عامين على عقده مع مانشستر يونايتد، تحرك لتوضيح موقفه.

وكتب فيرنانديز لموقع (بلايرز تريبيون): أحب الاعتزال في أولد ترافورد أكثر من أي شيء آخر في العالم. لا أريد أن أرحل. لقد كان هذا دائمًا حلمي النهائي.

وشدد فيرنانديز: أريد فقط أن تتناسب توقعاتي مع توقعات النادي. إذا ذهبت للتحدث مع أي مشجع، فسوف يخبرك بنفس الشيء.

أكد اللاعب البرتغالي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): نريد المنافسة على لقب الدوري. نريد أن نلعب في دوري أبطال أوروبا. نرغب في أن نكون في المباريات النهائية للكؤوس. هذا هو المعيار. هذا ما أريده.

وبعد موسم مخيب للآمال شهد حصول يونايتد على المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو أدنى ترتيب له في المسابقة بنظامها الحديث، أصبح لدى فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ فرصة لإنهاء الموسم على أعلى مستوى، حينما يلعب ضد جاره اللدود مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت.

وتحمل فيرنانديز المسؤولية عن الأداء السيئ للفريق، والذي جعلهم أيضًا يحتلون المركز الأخير في مجموعتهم بدوري أبطال أوروبا، لكنه قال إنه مصمم على قيادتهم لأشياء أفضل.

وأشار فيرنانديز "أعلم أن الموسم لم يكن سهلاً بالنسبة لكم"، وأضاف في رسالة مباشرة للجماهير "لم نكن في نفس المستوى الذي تستحقونه".

وتابع: كانت هناك لحظات كثيرة فزنا فيها بمباريات كبيرة، وشعرنا بأننا على ما يرام، الآن سنقوم بالبناء على هذا.

واختتم فيرنانديز تصريحاته، قائلا: بعد هذا الموسم الصعب، تقع على عاتقي مسؤولية تقديم المزيد بدءا من يوم السبت.