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لاوتارو
لاوتارو مارتينيز

لاوتارو يخطف جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

ميلان - رويترز
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أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة، اختيار قائد إنتر ميلان وهداف المسابقة هذا الموسم لاوتارو مارتينيز أفضل لاعب في الموسم.

وسجل اللاعب الأرجنتيني الدولي 24 هدفا ساعدت إنتر في الفوز بالدوري، بفارق ثمانية أهداف أمام دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس وأقرب منافسيه في قائمة الهدافين هذا الموسم.

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واختارت الرابطة فلاهوفيتش أفضل مهاجم في الموسم بينما كانت جائزة أفضل حارس مرمى من نصيب ميشيل دي جريجوريو من مونزا.

وحصل أليساندرو باستوني وهاكان شالهان أوغلو زميلا مارتينيز في الفريق على جائزتي أفضل مدافع ولاعب وسط على الترتيب.

وقالت الرابطة في بيان إن مارتينيز سيتسلم الجائزة، يوم الأحد المقبل، قبل أن يختتم إنتر الموسم أمام فيرونا.

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