مانشيني يعيد الغنام إلى قائمة المنتخب السعودي قبل مواجهتي باكستان والأردن

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أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، عن قائمة اللاعبين استعداداً لخوض الجولتين الخامسة والسادسة في ختام الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسيحل المنتخب السعودي ضيفًا على منتخب باكستان في السادس من شهر يونيو القادم على استاد جناح بالعاصمة إسلام آباد، فيما سيستضيف الأخضر نظيره منتخب الأردن في الحادي عشر من شهر يونيو على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

وكان سلطان الغنام أحد اللاعبين الخمسة المستبعدين عن قائمة المنتخب السعودي لكأس آسيا الماضية بعدما أوضح مانشيني في مؤتمر صحفي أسبابا متفرقة دعته إلى استبعاد اللاعبين.

وضمت قائمة المدير الفني روبرتو مانشيني31 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي في حراسة المرمى، ومحمد العبسي، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، ريان حامد، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام في خط الدفاع، وعبدالله الخيبري، مختار علي، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى، أحمد الغامدي في خط الوسط، وفراس البريكان، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي في الهجوم.



‏‎وسيقيم المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًا في الرياض بدءًا من يوم الخميس القادم، باستثناء لاعبي فريقي النصر والهلال الذين سيلتحقون بالمعسكر يوم الأحد 2 يونيو، بعد منحهم يوم السبت إجازة في أعقاب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في نهائي كأس الملك.

‏‎ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعشر نقاط والتي تضم منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.