ميلان يعلن رحيل بيولي

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أعلن نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة، رحيل مدربه ستيفانو بيولي بعد موسم مخيب للآمال.

وأنهى ميلان الذي سبق له الفوز بلقب الدوري الإيطالي 19 مرة الموسم الحالي في المركز الثاني متخلفا بفارق كبير عن جاره البطل إنتر ميلان كما قدم أداء باهتا في دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا.





وأضاف النادي: من القلب يقدم نادي ميلان الشكر لستيفانو بيولي وكامل طاقمه الفني على قيادة الفريق الأول للنادي في الأعوام الخمسة الماضية وتحقيقه فوزا لا ينسي بلقب الدوري وترسيخ وجود ميلان بصورة منتظمة في أهم البطولات الأوروبية. احترافية ستيفانو ولمسته الإنسانية اسهمتا بصورة كبيرة في نمو الفريق وجسدتا القيم الأساسية للنادي منذ اليوم الأول.



وتولى بيولي تدريب ميلان في 2019 وقاده للفوز بلقب الدوري المحلي لأول مرة خلال ما يزيد عن عقد في 2022.



وودع ميلان بطل أوروبا سبع مرات دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات وخرج من كأس إيطاليا في دور الثمانية.



وسيلتقي ميلان مع ضيفه سالرنيتانا في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإيطالي، يوم السبت.