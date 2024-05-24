اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بيولي
ستيفانو بيولي

ميلان يعلن رحيل بيولي

ميلان - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة، رحيل مدربه ستيفانو بيولي بعد موسم مخيب للآمال.

وأنهى ميلان الذي سبق له الفوز بلقب الدوري الإيطالي 19 مرة الموسم الحالي في المركز الثاني متخلفا بفارق كبير عن جاره البطل إنتر ميلان كما قدم أداء باهتا في دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا.

من "الشقراء" التي شوهدت مع فينيسيوس؟ رياضة من "الشقراء" التي شوهدت مع فينيسيوس؟



وأضاف النادي: من القلب يقدم نادي ميلان الشكر لستيفانو بيولي وكامل طاقمه الفني على قيادة الفريق الأول للنادي في الأعوام الخمسة الماضية وتحقيقه فوزا لا ينسي بلقب الدوري وترسيخ وجود ميلان بصورة منتظمة في أهم البطولات الأوروبية. احترافية ستيفانو ولمسته الإنسانية اسهمتا بصورة كبيرة في نمو الفريق وجسدتا القيم الأساسية للنادي منذ اليوم الأول.

وتولى بيولي تدريب ميلان في 2019 وقاده للفوز بلقب الدوري المحلي لأول مرة خلال ما يزيد عن عقد في 2022.

وودع ميلان بطل أوروبا سبع مرات دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات وخرج من كأس إيطاليا في دور الثمانية.

وسيلتقي ميلان مع ضيفه سالرنيتانا في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإيطالي، يوم السبت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط