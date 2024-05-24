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هايف المطيري يكشف شروط المشاركة في بطولة الأندية الخليجية

دبي - قناة العربية
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أكد هايف المطيري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي أن بطولة المشاركة في بطولة الأندية الخليجية ستكون بترشيح من الاتحادات المحلية لكن بشروط معينة.

وأبان المطيري في لقاء مع "في المرمى": جاهزون في الكويت لاستضافة كأس الخليج في ديسمبر المقبل، وسيتم إيقاف الدوري الكويتي بدءا من أكتوبر للاستعداد لاستضافة البطولة.

وأضاف: الاتحادان الخليجي والكويتي يفضلان مشاركة المنتخب الأول لكل بلد ولكن نعلم مدى صعوبة ذلك في بعض الأحيان.

واختتم: نتمنى مشاركة أبطال الدوري في بطولة الأندية الخليجية، وسيكون اختيار الأندية المشاركة بترشيح الاتحادات المحلية وبشروط معينة.

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