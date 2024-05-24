"طرد لأنه فشل".. غوارديولا يعلق على إقالة تشافي

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وصف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إقالة لاعبه السابق تشافي هيرنانديز من برشلونة بالأخبار السيئة، مشيرا إلى أن الأندية تقوم بطرد المدربين عندما يفشلون في تحقيق المطلوب منهم.

وأعلن النادي الكتالوني، يوم الجمعة، إقالة تشافي بعد أربعة أسابيع فقط من تأكيد استمراره مع النادي في الموسم المقبل.

وقبل خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تحدث بيب غوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة عن إقالة لاعبه السابق، وقال: إنها ليست أخبارا جيدة، عندما يتم طرد مدرب فهذا يعني أن شيئا لم ينجح، ليس لدي رأي الآن، ولا أعرف ما حدث، ربما عندما أتحدث مع الناس في برشلونة سأعرف شيئا ما، هذا يظهر فقط أن المدربين تحت الضغط، عليك أن تفوز وإلا ستفقد وظيفتك.