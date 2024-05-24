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يلعب إينياكي لأتلتيك منذ 2014

"قطعة زجاج" تكشف سر 251 مباراة لم يغب عنها إينياكي

العربية.نت
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لفت المهاجم الغاني إينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو أنظار العالم عندما أكمل خوض 251 مباراة من دون غياب بين عامي 2016 و2023، متحاملا على ألمه بسبب قطعة زجاج استقرت في قدمه قبل عامين.

وبدأت سلسلة ويليامز الطويلة عندما دخل بديلا أمام أتلتيكو مدريد في أبريل 2016 إلى غيابه عن الفريق في خسارة الفريق الباسكي أمام سلتا فيغو 1 – صفر في يناير 2023.

استمرارية ويليامز الخالية من الإصابات أثارت التساؤلات لكن مؤتمر إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو يوم الجمعة، زاد الاستغراب بعدما أكد أن مهاجمه لعب موسما كاملا وهو يعاني من قطعة زجاج في قدمه في حادثة تعرضه لها في الإجازة الصيفية.

ونشر ويليامز عبر حسابه على التواصل الاجتماعي صورة القطعة الصغيرة بعد نجاح العملية الجراحية لإخراجها لتكتب مصادر أخرى أن اللاعب الغاني دهس على الزجاج قبل عامين وقرر تأجيل العملية الجراحية كي لا يغيب عن صفوف فريقه ومنتخب بلاده.

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