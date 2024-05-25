اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
صورة سابقة لجماهير باريس سان جيرمان

أعمال شغب بين جماهير باريس وليون قبل نهائي الكأس

باريس - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

وقعت اشتباكات بين جماهير أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان قبيل مباراة الفريقين في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، يوم السبت.

وألقى المشجعون الألعاب النارية والمقذوفات ما تسبب في تهشيم نوافذ بعض الحافلات التي تحمل الجماهير.

كومباني يقترب من قيادة بايرن ميونخ رياضة كومباني يقترب من قيادة بايرن ميونخ

وعززت الشرطة الفرنسية من تواجدها للحيلولة من دون وقوع شغب جماهيري قبل المباراة.

وتتسم العلاقة بين جماهير ليون وسان جيرمان بالتنافس على المدى البعيد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط