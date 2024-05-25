أعمال شغب بين جماهير باريس وليون قبل نهائي الكأس

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وقعت اشتباكات بين جماهير أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان قبيل مباراة الفريقين في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، يوم السبت.

وألقى المشجعون الألعاب النارية والمقذوفات ما تسبب في تهشيم نوافذ بعض الحافلات التي تحمل الجماهير.

وعززت الشرطة الفرنسية من تواجدها للحيلولة من دون وقوع شغب جماهيري قبل المباراة.

وتتسم العلاقة بين جماهير ليون وسان جيرمان بالتنافس على المدى البعيد.