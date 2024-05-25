الأهلي يتجاوز الترجي ويتوج بدوري أبطال إفريقيا

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توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد فوزه على الترجي التونسي 1 - صفر في المباراة التي جمعتهما، يوم السبت، في إياب نهائي المسابقة القارية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة عندما لعبت ركلة ركنية قابلها رامي ربيعه بضربة رأس لتصطدم بروجير أهولو، مدافع الترجي، قبل أن تعانق الشباك.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "حمادي العقربي" بالعاصمة التونسية انتهت بالتعادل السلبي، ليتوج الأهلي باللقب فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 1 - صفر.

وتأهل الأهلي إلى هذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة في مرحلة المجموعات، ثم تخطي عقبة سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي في دوري الثمانية وقبل النهائي على الترتيب.

في المقابل، صعد الترجي للنهائي، بعدما حل في وصافة المجموعة الثالثة بدور المجموعات برصيد 11 نقطة، ثم تخطي عقبة اسيك أبيدجان الإيفواري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الدورين التاليين.