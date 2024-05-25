العين يحقق ثاني أكبر فوز في نهائيات دوري أبطال آسيا

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حقق العين الإماراتي ثاني أكبر فوز في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا بتجاوزه خصمه يوكوهاما مارينوس الياباني 5 – 1 يوم السبت.

وسجل أهداف العين في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، كل من المغربي سفيان رحيمي، 8 و67، والتوغولي لابا كودجو، 91 و95، والباراغوياني كاكو في الدقيقة 33، فيما أحرز البرازيلي يلن ماتيوس هدف يوكوهاما الوحيد عند الدقيقة 40.

ويعد اتحاد جدة صاحب أكبر فوز تحقق في نهائيات دوري أبطال آسيا عندما قلب خسارته في ذهاب نهائي 2004 3 – 1 في جدة إلى فوز قوامه 5 – 1 في سيونغنام بكوريا الجنوبية.

وحقق غامبا أوساكا الياباني انتصارا عريضا على منافسه أديليد الأسترالي نهائي نسخة 2008 عندما تجاوزه ذهابا في أوساكا 3 – صفر قبل أن يكرر تفوقه إيابا 2 – صفر.

وشهدت نسخة 2012 خسارة عريضة عندما هزم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي منافسه أهلي جدة 3 – صفر في مباراة أقيمت في مدينة أولسان الكورية.