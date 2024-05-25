بعد ثلاثية أتالانتا.. ليفركوزن في نهائي جديد أمام كايزرسلاوترن

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مازال فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، يتألم بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، ولكن تشابي ألونسو، مدرب الفريق، قال إنه سيستفيد من الألم لتحقيق الفوز بالمباراة النهائية لكأس ألمانيا المقرر إقامتها يوم السبت.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة: لا تزال آلام يوم الأربعاء قائمة. سنستفيد من هذا لكي نفوز في مباراة الغد. سننسى ما حدث في دبلن، وسنفكر فقط في مباراة الغد.

وانتهت آمال ليفركوزن في الفوز بالثلاثية هذا الموسم بعد الخسارة أمام أتالانتا، ولكن مازال الفريق بإمكانه تحقيق الثنائية المحلية للمرة الأولى في تاريخه إذا تغلب على ليفركوزن في برلين.

وقال ألونسو: قاتلنا طوال البطولة من أجل التواجد في هذه المباراة ببرلين. دائما ما يكون من الرائع أن تكون مباراتك الأخيرة في الموسم مباراة نهائية. بعد مباراة الأربعاء، نحن جاهزون لمباراة الغد.

وقال المدير الفني إن لوكاس هراديكي، قائد الفريق، سيكون الحارس الأساسي أمام كايزرسلاوترن. حتى الآن لعب ماتي كوفار كل مباريات الكأس والدوري الأوروبي بما في ذلك المباراة النهائية أمام أتالانتا.

وعن هذا القرار، قال ألونسو :" لدينا مباراتان نهائيتان، الحارسان جاهزان، وأردنا منح فرصة للثنائي للعب مباراة نهائية".

وقال هراديكي إنه تفاجأ بشكل إيجابي بقرار المدير الفني: تلقيت المعلومة قبل عدة أيام بأنني سأبدأ مباراة الغد. تفاجأت بشكل إيجابي. ماتي قدم موسما رائعا.

ولعب هراديكي بالفعل نهائي كأس ألمانيا مرتين، مرة مع آينتراخت فرانكفورت وأخرى مع ليفركوزن. مع فرانكفورت توج باللقب في 2018.

وقال الحارس الفنلندي :" ألعب في ألمانيا منذ تسعة أعوام وهذه هي المرة الرابعة لي التي أتواجد فيها بالنهائي. هذا شرف كبير".

ويشعر فريق كايزر سلاوترن بالفخر لتواجده في المباراة النهائية.

وتأهل فريدهلم فونكل، مدرب كايزرسلاوترن، للمرة الثالثة لنهائي كأس ألمانيا كمدرب. وكلاعب فاز باللقب في 1985 مع باير 05 أوردينغن (أوردينغن 05 حاليا)، ولكنه أكد :"لم أكن غير مرشح للتتويج باللقب بهذه الدرجة من قبل".

وقدم فريقه نتائج ضعيفة في دوري الدرجة الثانية، حيث ابتعد عن منطقة الهبوط بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وقال جيان زيمر، قائد الفريق:" أنا واقعي بشأن المباراة. نحن نلعب أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا. فرصنا ضعيفة. ولكننا فخورون للغاية".

وشارك هداف الفريق راغنار أتشي في المران النهائي ويتوقع أن يكون متاحا لخوض اللقاء بعدما تعافى من آلام في وتر أخيل.