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آخر خسارة لرودري كانت في فبراير 2023

بعد قرابة عام ونصف.. يونايتد ينهي سلسلة نجم مانشستر سيتي

العربية.نت
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انتهت سلسلة انتصارات رودري، اللاعب الإسباني في وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالخسارة أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحسم يونايتد الفوز ببطولته الثالثة عشرة في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، بعدما سجل ثنائيته الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو وكوبي ماينو، بينما أحرز البلجيكي جيريمي دوكو هدف سيتي الوحيد.

وكشفت "ماركا" الإسبانية تفاصيل نهاية السلسلة للاعب بعدما كان سجل رودري سلسلة انتصارات متتالية مع فريقه منذ الخسارة أمام توتنهام في فبراير من موسم 2022 – 2023، إذ وصل مع نهاية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي إلى 74 مباراة من دون خسارة.

وكان رودري تجاوز في سلسلته كلا من الأسطورتين الإيطاليين باولو مالديني وألبرتيني، 73 مباراة.

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