دجوكوفيتش: لست مرشحاً للفوز برولان غاروس

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قال الصربي نوفاك دجوكوفيتش إنه لا يعتبر نفسه مرشحا للاحتفاظ بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس قبل بدء مسيرة الدفاع عن اللقب في ملاعب رولان غاروس الباريسية بمواجهة في الدور الأول مع الفرنسي بيير-أوج إيربير يوم الأحد.

واستمرت نتائج دجوكوفيتش في التراجع قبل انطلاق ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بخسارة اللاعب المخضرم الحاصل على 24 لقبا كبيرا أمام التشيكي توماس ماتشاك 6-4 وصفر-6 و6-1 في الدور قبل النهائي ببطولة جنيف المفتوحة الليلة الماضية بعد أسابيع من خسارته في بطولة روما أمام أليخاندرو تابيلو.

ويبذل دجوكوفيتش (37 عاما) جهدا كبيرا لاستعادة إيقاعه، بينما يخشي كثيرون أن يتسبب تذبذب المستوى في متاعب له بينما يسعى للتويج للمرة الرابعة باللقب في ملاعب رولان غاروس الرملية.

وقال دجوكوفيتش للصحافيين بعد الخسارة أمام ماتشاك "بالطبع أشعر بالقلق... لم أقدم أداء جيدا على الإطلاق طوال العام الحالي".

وردا على سؤال عن الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة قال ديوكوفيتش "لعبت بعض المباريات الجيدة هنا وهناك. وهذا هو واقع الحال ولابد من تقبله. لا أعتبر نفسي مرشحا للتتويج هناك. أمامي مهمة كبيرة. وسأتعامل مع كل مباراة على حدة وأرى إلى أي مرحلة أستطيع الاستمرار."

وخلال الدقائق الأخيرة من المجموعة الثالثة في مباراة الأمس طلب ديوكوفيتش وقتا مستقطعا للحصول على رعاية طبية بسبب مشكلة في المعدة. وفي قت سابق من الشهر الجاري ارتطمت قارورة مياه برأس دجوكوفيتش، بينما كان يوقع تذكارات للمشجعين.

وأضاف النجم الصربي "أريد فقط الشعور بأنني في حال أفضل. لا يكون الوضع ممتعا عندما تتعرض لمعاناة على أرض الملعب... "لا تستطيع التركيز على التنس عندما تتعرض لأمور أخرى. أتمنى فقط أن أكون لائقا وجاهزا ومستعدا لخوض منافسات بطولة رولان غاروس".