رود يلعب نصف النهائي والنهائي في يوم واحد.. ويتوج باللقب

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توّج النرويجي كريستيان رود المصنف ثانياً بطلا لدورة دورة جنيف في كرة المضرب (250 نقطة) بفوزه في نصف النهائي والنهائي في يوم واحد عندما تغلب على الإيطالي فلافيو كوبولي 1-6 و6-1 و7-6 (7-4) في دور الأربعة، والتشيكي توماش ماخاتش 7-5 و6-3 في المباراة النهائية.

على ملعب بارك ديزأوفيف الترابي، احتاج وصيف رولان غاروس مرّتين إلى 47 دقيقة لوضع حد لمغامرة ماخاتش المصنف 44 عالمياً والذي بلغ للمرّة الأولى في مسيرته مباراة نهائية في دورات المحترفين، بعد إقصائه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً من نصف النهائي بثلاث مجموعات 6-4 و0-6 و6-1.

وكان آخر لاعب تشيكي وصل إلى نهائي دورة جنيف توماش شميد عام 1987.

وهو اللقب الثالث لرود، السابع عالمياً، في دورة جنيف التي تُعدّ مفضّلة لديه بعد تتويجه في 2021 و2022، والثاني عشر في مسيرته الاحترافية.

وخاض رود النهائي الثالث له هذه السنة على أرض ترابية، بعد خسارته في مونتي كارلو وتتويجه في برشلونة، ويشكل تتويجه اليوم حافزاً معنوياً عشية انطلاق رولان غاروس.

قال بعد حسمه النهائي في ساعة و48 دقيقة "خضت مباريات كثيرة صعبة هذا الأسبوع ووجدت صعوبة بإيجاد إيقاعي. أنا سعيد جداً للفوز مجدّداً في جنيف. هذا موسم جيّد لي حتى الآن".

تابع "أنا آسف لتوماش. أعتقد أنه قدّم مباراة كبيرة ولا شكّ أنه كان يستحق الفوز في المجموعة الأولى".

ويستهل رود مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة ضد البرازيلي فيليبي ميليجيني ألفيش الصاعد من التصفيات، فيما يلتقي ماخاتش مع نونو بورغيش المصنف أول في البرتغال.

وفي نصف النهائي، احتاج رود إلى شوط فاصل (تاي بريك) في المجموعة الثالثة، لحسم المباراة مع كوبولي المصنف 56 عالمياً والبالغ 22 عاماً. وكانت المباراة مقرّرة مساء يوم الجمعة، بيد أنها تأجّلت بسبب الهطول المستمر للمطر.

وقال رود عقب بلوغه المباراة النهائية "كانت صعبة جداً، جداً. كنت على بعد نقطة من الخسارة".

وتابع ابن الخامسة والعشرين "سوف أستحم، وأرتاح وأتناول الغداء ثم أبدأ مجدّداً".