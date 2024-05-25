رولان غاروس.. نادال ليس متأكداً من موعد اعتزاله بعد

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قال الإسباني رافايل نادال، حامل لقب 22 بطولة كبرى، إنه سيشارك على الأرجح للمرة الأخيرة في بطولة رولان غاروس التي تنطلق يوم الأحد، لكن "لست متأكّداً بنسبة 100%".

شرح الإسباني يوم السبت "هناك فرصة كبيرة بأن تكون بطولتي الأخيرة في فرنسا، لكني لست متأكّداً بنسبة 100% من ذلك".

تابع اللاعب الذي خرج من الدور الثاني في دورة روما للماسترز "قطعت مساراً طويلة في رحلة التعافي. أنا أفضل مما كنت منذ شهر. لذا لن أغلق الباب".

أردف ابن جزيرة مايوركا "أحبّ كرة المضرب، أسافر مع عائلتي ونحن سعداء.. امنحوني بعض الوقت، وربما من الآن حتى شهر قد أعلن اعتزالي".

أحرز نادال لقب بطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة قياسية، وسيحتفل بعيده الثامن والثلاثين في 3 يونيو المقبل.

يلتقي يوم الاثنين في الدور الأول الألماني الكسندر زفيريف المصنف رابعاً عالمياً، في مهمة بالغة الصعوبة أمام اللاعب العائد بقوة بعد إصابة بكاحله أمام نادال بالذات في نصف نهائي الدورة الترابية الشهيرة عام 2022.

ويملك الإسباني رصيداً خيالياً في رولان غاروس، بواقع 112 فوزاً في 115 مباراة، منذ تتويجه الأوّل في 2005 عندما كان بعمر التاسعة عشرة فقط.

عرقلت الإصابات مسيرته الرائعة، إذ يبتعد بفارق لقبين كبيرين عن حامل القم القياسي الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالمياً راهناً.

خاض نادال أربع دورات فقط منذ يناير العام الماضي، بعد إصابته بوركه ثم تعرضه لتمزّق عضلي. تراجع إلى المركز 276 عالمياً ويشارك في رولان غاروس خارج لائحة المصنفين.