سفيان رحيمي يجمع بين جائزتي الهداف و"الأفضل"

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بات المغربي سفيان رحيمي سادس لاعب يجمع بين جائزتي هداف بطولة دوري أبطال آسيا وأفضل لاعب فيها بعد فوز فريقه العين الإماراتي في النهائي يوم السبت أمام يوكوهاما مارينوس الياباني.

وفاز العين 5 – 1 على مارينوس كان نصيب رحيمي منها ليصبح هداف البطولة برصيد 13 هدفا، واختير بعد النهائي أفضل لاعب في البطولة كذلك.

وجاءت أهداف رحيمي الـ13 في مرمى ناساف كرشي الأوزبكي، وآهال التركماني والفيحاء السعودي، هدفان، و3 أهداف في لقاءي النصر السعودي و"هاتريك" في مرمى الهلال السعودي بقلاء الذهاب وثنائية في إياب النهائي في مرمى يوكوهاما مارينوس الياباني.

وكان الكوري الجنوبي لي دونغ غوك مهاجم تشونبوك أول لاعب يجمع بين الجائزتين في نسخة 2011 تلاه البرازيلي موريكي لاعب غوانزو في بطولة 2013 وريكاردو غولارت من غوانزو في 2015، ليكون الفرنسي بافتمبي غوميز مهاجم الهلال آخر من يجمع بين الجائزتين في 2019.