غوارديولا: كنا أفضل من مانشستر يونايتد

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برر جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أسباب خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: أهنئ مانشستر يونايتد على الفوز بلقب الكأس، وأعتقد أن خطتي لم تكن جيدة.

وأشار المدرب الإسباني: كنا أفضل وأكثر قوة في الشوط الثاني، والسبب أننا كنا متأخرين بنتيجة صفر-2، ولم يكن لدينا ما نخسره.

وأضاف: المباراة كانت متقاربة، لقد تقدموا بهدف أول وعززوا بهدف ثان بعد هجمة مرتدة سريعة، وحاولنا أن نخلق الفرص في الشوط الثاني، ولكن الأمر لم يكن سهلا.

وواصل مدرب مانشستر سيتي: لقد دافع المنافس بشكل جيد وأجادوا الرقابة، ولكن خلقنا بعض الفرص ولسوء الحظ سجلنا هدفا في وقت متأخر.

وواصل غوارديولا: أنا محبط، ولكن خسارة مباراة نهائية أمر وارد في كرة القدم، لقد نافسنا على كل الألقاب بشكل رائع، سنحصل على راحة وسنعود في الموسم المقبل.

وتحدث مدرب مانشستر سيتي عن نظيره إيريك تن هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد، قائلا: القرار يبقى بيد إدارة النادي، ولكنه مدرب مميز وشخص رائع.

وأتم جوسيب غوارديولا تصريحاته: الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي إنجاز مهم لمانشستر يونايتد مثلما كان اللقب مهما بالنسبة لنا في الموسم الماضي.