مانشستر يونايتد يهزم سيتي ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

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توج فريق مانشستر يونايتد بلقب النسخة 143 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2 - 1 في المباراة النهائية، يوم السبت.















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وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن متقدما بهدفين سجلهما أليخاندرو غارناتشو وكوبي ماينو في الدقيقتين 30 و39.

وفي الشوط الثاني قلص البلجيكي جيريمي دوكو الفارق مسجلا الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 87.

وفاز مانشستر يونايتد بالكأس العريقة للمرة 13 في تاريخه، ليصبح على بعد لقب واحد من أرسنال الأكثر تتويجا بكأس الاتحاد برصيد 14 مرة.