ميار شريف تخسر نهائي بطولة الرباط أمام الأميركية ستيرنز
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خسرت لاعب التنس المصرية ميار شريف نهائي بطولة الرباط المفتوحة للتنس، 250 نقطة، يوم السبت أمام منافستها اللاعبة الأميركية بيتون ستيرنز، المصنفة 81 عالمياً، بنتيجة 6/2 6/1.
وكانت ميار هزمت لمغربة آية العيوني في أولى مبارياتها بدور الـ32 6/2 و6/1، والأرجنتينية ماريا كارلي في ثمن النهائي 6/3 و6/3 والإسبانية سارا سواريز 6/3 و6/3 في ربع النهائي قبل تجاوز الروسية كاميلا راخيموفا في نصف النهائي 6/صفر و6/1.
وكانت شريف حققت لقبها الوحيد في ضمن بطولات رابطة المحترفين بنهائي روما 2022 أمام اليونانية ماريا ساكاري.
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