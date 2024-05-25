ميار شريف تخسر نهائي بطولة الرباط أمام الأميركية ستيرنز

1 دقيقة للقراءة

خسرت لاعب التنس المصرية ميار شريف نهائي بطولة الرباط المفتوحة للتنس، 250 نقطة، يوم السبت أمام منافستها اللاعبة الأميركية بيتون ستيرنز، المصنفة 81 عالمياً، بنتيجة 6/2 6/1.

وكانت ميار هزمت لمغربة آية العيوني في أولى مبارياتها بدور الـ32 6/2 و6/1، والأرجنتينية ماريا كارلي في ثمن النهائي 6/3 و6/3 والإسبانية سارا سواريز 6/3 و6/3 في ربع النهائي قبل تجاوز الروسية كاميلا راخيموفا في نصف النهائي 6/صفر و6/1.

وكانت شريف حققت لقبها الوحيد في ضمن بطولات رابطة المحترفين بنهائي روما 2022 أمام اليونانية ماريا ساكاري.