اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حققت شريف بطولة واحدة في مسيرتها

ميار شريف تخسر نهائي بطولة الرباط أمام الأميركية ستيرنز

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

خسرت لاعب التنس المصرية ميار شريف نهائي بطولة الرباط المفتوحة للتنس، 250 نقطة، يوم السبت أمام منافستها اللاعبة الأميركية بيتون ستيرنز، المصنفة 81 عالمياً، بنتيجة 6/2 6/1.

وكانت ميار هزمت لمغربة آية العيوني في أولى مبارياتها بدور الـ32 6/2 و6/1، والأرجنتينية ماريا كارلي في ثمن النهائي 6/3 و6/3 والإسبانية سارا سواريز 6/3 و6/3 في ربع النهائي قبل تجاوز الروسية كاميلا راخيموفا في نصف النهائي 6/صفر و6/1.

وكانت شريف حققت لقبها الوحيد في ضمن بطولات رابطة المحترفين بنهائي روما 2022 أمام اليونانية ماريا ساكاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط