اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بوكيتينو مدرب تشيلسي

3 مرشحين لخلافة بوكيتينو في تشيلسي

لندن - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

وضع نادي تشيلسي الإنجليزي قائمة مختصرة من ثلاثة مرشحين محتملين لخلافة الأرجتيني ماوريسيو بوكيتينو، في الوقت الذي يتصدر فيه كيران ماكينا، المدير الفني لفريق إبسويتش تاون، الترشيحات حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقاد المدرب البالغ من العمر (38 عاما) فريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاما، وذلك بعدما حقق معه لقب دوري الدرجة الأولى، وهو يلقى اهتماما كذلك من مانشستر يونايتد وبرايتون.

إنزو ماريسكا
من 3
  • إنزو ماريسكا
  • كيران ماكينا
  • توماس فرانك
(3 صور)
إنزو ماريسكا
إنزو ماريسكا
كيران ماكينا
كيران ماكينا
توماس فرانك
توماس فرانك

وعلمت (بي أيه ميديا) أن إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، والذي قاد فريقه للفوز بلقب (شامبيونشيب) بالإضافة إلى توماس فرانك مدرب برينتفورد، هما من الأسماء المرشحة لخلافة بوكيتينو الذي غادر الفريق باتفاق متبادل مع تشيلسي، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد عام واحد فقط من عقده الذي كان من المفترض أن يستمر لعامين.

ويتولى ماكينا، الذي سبق له العمل في مانشستر يونايتد وتوتنهام، أول مهمة له كمدرب رئيسي لفريق، حيث تم تعيينه في إبسويتش حينما كان الفريق في الدرجة الثالثة عام 2021.

وأنهى فريقه الموسم وصيفا لليستر سيتي، والذي يدربه الإيطالي ماريسكا وقاده للصعود للدوري الممتاز وذلك بعد تعيينه عقب هبوط الفريق من الدوري الممتاز منذ عام.

كومباني يقترب من قيادة بايرن ميونخ رياضة كومباني يقترب من قيادة بايرن ميونخ

وارتبط توماس فرانك، مدرب برينتفورد والذي قاد الفريق للصعود في عام 2021، بتدريب ليفربول في وقت سابق من الموسم بعد إعلان الألماني يورغن كلوب رحيله عن الفريق، كما أنه من المرشحين لخلافة الهولندي إيرك تن هاغ في تدريب مانشستر يونايتد.

وأنهى تشيلسي الموسم في المركز السادس، وذلك بعد سلسلة انتصارات دامت لخمس مباريات حيث سيشارك الفريق في بطولة الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط