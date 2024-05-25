3 مرشحين لخلافة بوكيتينو في تشيلسي

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وضع نادي تشيلسي الإنجليزي قائمة مختصرة من ثلاثة مرشحين محتملين لخلافة الأرجتيني ماوريسيو بوكيتينو، في الوقت الذي يتصدر فيه كيران ماكينا، المدير الفني لفريق إبسويتش تاون، الترشيحات حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقاد المدرب البالغ من العمر (38 عاما) فريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاما، وذلك بعدما حقق معه لقب دوري الدرجة الأولى، وهو يلقى اهتماما كذلك من مانشستر يونايتد وبرايتون.





إنزو ماريسكا كيران ماكينا توماس فرانك

وعلمت (بي أيه ميديا) أن إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، والذي قاد فريقه للفوز بلقب (شامبيونشيب) بالإضافة إلى توماس فرانك مدرب برينتفورد، هما من الأسماء المرشحة لخلافة بوكيتينو الذي غادر الفريق باتفاق متبادل مع تشيلسي، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد عام واحد فقط من عقده الذي كان من المفترض أن يستمر لعامين.

ويتولى ماكينا، الذي سبق له العمل في مانشستر يونايتد وتوتنهام، أول مهمة له كمدرب رئيسي لفريق، حيث تم تعيينه في إبسويتش حينما كان الفريق في الدرجة الثالثة عام 2021.

وأنهى فريقه الموسم وصيفا لليستر سيتي، والذي يدربه الإيطالي ماريسكا وقاده للصعود للدوري الممتاز وذلك بعد تعيينه عقب هبوط الفريق من الدوري الممتاز منذ عام.

وارتبط توماس فرانك، مدرب برينتفورد والذي قاد الفريق للصعود في عام 2021، بتدريب ليفربول في وقت سابق من الموسم بعد إعلان الألماني يورغن كلوب رحيله عن الفريق، كما أنه من المرشحين لخلافة الهولندي إيرك تن هاغ في تدريب مانشستر يونايتد.

وأنهى تشيلسي الموسم في المركز السادس، وذلك بعد سلسلة انتصارات دامت لخمس مباريات حيث سيشارك الفريق في بطولة الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.