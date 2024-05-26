أمرابط يكشف رغبته بشأن مستقبله

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كشف الدولي المغربي سفيان أمرابط أنه يرغب في البقاء مع مانشستر يونايتد، لكنه أوضح أنه لا يعلم شيئا بشأن مستقبله.

وانضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر "27 عاما" إلى النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، قادما من فيورنتينا الإيطالي، وتتضمن الصفقة خيار التعاقد معه بشكل دائم مقابل 21 مليون جنيه إسترليني.

وشارك أمرابط في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلا أن 10 منها كانت كلاعب أساسي.

وقدم النجم المغربي مستوى رائعا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، بعدما ساهم في فوز فريقه على الغريم مانشستر سيتي 2-1 على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وخلال مقابلة مع "زيغو سبورت" سئل أمرابط عن مستقبله، فأجاب: لا أعرف شيئا بشأن مستقبلي، البقاء مع مانشستر يونايتد هو بالتأكيد خيار، أعتقد أنه كان موسما صعبا للغاية.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه من غير المرجح أن يسعى النادي الإنجليزي إلى التعاقد مع أمرابط في صفقة دائمة.