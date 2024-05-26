مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أمرابط محتفلا مع الجماهير باللقب

أمرابط يكشف رغبته بشأن مستقبله

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشف الدولي المغربي سفيان أمرابط أنه يرغب في البقاء مع مانشستر يونايتد، لكنه أوضح أنه لا يعلم شيئا بشأن مستقبله.

وانضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر "27 عاما" إلى النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، قادما من فيورنتينا الإيطالي، وتتضمن الصفقة خيار التعاقد معه بشكل دائم مقابل 21 مليون جنيه إسترليني.

ابن "الرجاء" رحيمي.. من تأثير كريسبو إلى كتابة تاريخ العين رياضة ابن "الرجاء" رحيمي.. من تأثير كريسبو إلى كتابة تاريخ العين

وشارك أمرابط في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلا أن 10 منها كانت كلاعب أساسي.

وقدم النجم المغربي مستوى رائعا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، بعدما ساهم في فوز فريقه على الغريم مانشستر سيتي 2-1 على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وخلال مقابلة مع "زيغو سبورت" سئل أمرابط عن مستقبله، فأجاب: لا أعرف شيئا بشأن مستقبلي، البقاء مع مانشستر يونايتد هو بالتأكيد خيار، أعتقد أنه كان موسما صعبا للغاية.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه من غير المرجح أن يسعى النادي الإنجليزي إلى التعاقد مع أمرابط في صفقة دائمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
زهرة إلهيان" تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية زهرة إلهيان" تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط