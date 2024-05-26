إعلان موعد نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

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تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقام يوم الجمعة، المباراة النهائية على كأس الملك، للموسم الرياضي الحالي 2023 - 2024، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بين الهلال والنصر.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: تجسد هذه الرعاية، الدعم اللامحدود من قيادة وطننا للقطاع الرياضي، والذي يسير وفق مرتكزات رؤية السعودية 2030، بما تحمله من تمكين لشباب وشابات السعودية، وتعزيزاً لحضور السعودية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الرياضي.



وأضاف وزير الرياضة: الرعاية الكريمة، تعدّ تكريماً للرياضة والرياضيين، وتعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي، ما أسهم في تحقيق قفزاتٍ متوالية خلال المرحلة الماضية، وجعل السعودية محطّ أنظار العالم، ومركزاً للرياضيين؛ إذ استضافت أكثر من 100 فعالية عالمية من عام 2018م، حضرها أكثر من 2,6 مليون زائر، إلى جانب الاستمرار في استضافة أكثر من 30 فعالية حتى نهاية عام 2024.