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لحظة خروج كروس من اللقاء

ريال مدريد يودع كروس ويتعادل مع بيتيس

مدريد - د ب أ
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خيم التعادل السلبي على مواجهة ريال مدريد وضيفه ريال بيتيس، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم تشهد المباراة الأخيرة لريال مدريد، الذي ضمن التتويج باللقب، نجاح أي من الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة لينتهي بالتعادل السلبي، في الوقت الذي ودعت فيه جماهير ريال مدريد الألماني توني كروس الذي خاض آخر مباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بعدما قرر اللاعب الاعتزال عقب كأس أوروبا المقبلة.

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ورفع ريال مدريد، الذي توج باللقب للمرة 36 في تاريخه، رصيده إلى 95 في المركز الأول.

على الجانب الآخر، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 57 نقطة في المركز السابع.

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