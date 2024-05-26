قرار انضباطي يبعد لابورت عن مواجهتي الاتحاد والهلال
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أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأحد، الإسباني إمريك لابورت، مدافع نادي النصر، مباراتين ليغيب عن فريقه أمام الاتحاد في ختام دوري روشن، يوم الاثنين، وكذلك ضد الهلال في نهائي كأس الملك، مساء الجمعة.
وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم: تقرر إيقاف لابورت مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.
وحصل الدولي الإسباني البالغ من العمر "29 عاما" على البطاقة الحمراء في لقاء فريقه الماضي أمام الرياض، بسبب السلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس، وذلك وفقا لما ورد في تقرير حكم المباراة.
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