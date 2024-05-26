ووكر: لم نخسر أمام مانشستر يونايتد بسبب الاحتفالات

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قال كايل ووكر، مدافع فريق مانشستر سيتي، إن فريقه لم يخسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب احتفالات لاعبيه بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الماضي، حتى ساعات متأخرة من الليل.

وخسر مانشستر سيتي لقب الكأس، وذلك بعد أن أصبح أول فريق يحقق لقب الدوري أربع مرات متتالية في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك عقب هزيمته أمام مانشستر يونايتد 1-2، مساء السبت، في نهائي الكأس على ملعب ويمبلي.

وكان سيتي قد تغلب على وست هام يوم الأحد الماضي ليخطف لقب الدوري الإنجليزي، واحتفل بعض لاعبي الفريق بذلك حتى ساعات مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي.

ورفض ووكر اعتبار ذلك تصرفا غير احترافي من الفريق المتوج بالثلاثية الموسم الماضي، حيث كان من المفترض الاستعداد لإنهاء الموسم من خلال مباراة الكأس والاستعداد لها بشكل جيد.

وقال قائد فريق مانشستر سيتي: لقد احتفلنا يوم الأحد وكانت المباراة يوم السبت، إنها ستة أيام، إذا كنا كرياضيين غير قادرين على التعافي في ستة أيام، فلن يكون لدينا أي فرصة لمواجهة أي فريق.

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وأضاف: كان علينا أن نستغل تلك الفرصة يوم الأحد، لأنه إذا احتفلنا الآن ونحن محبطون، فلن يكون ذلك مبهجا، التوقيت كان صحيحا، النادي واللاعبون والطاقم الفني والإداري اتخذوا ذلك القرار، لا يجدر بنا أن نلومهم.