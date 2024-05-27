أرنولد لجماهير ليفربول: موسمنا كان جيداً

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أكد ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه قدم موسما جيدا رغم النهاية الحزينة له.

وبعد فوز ليفربول بلقب كأس الرابطة في فبراير، كان الفريق ينافس على التتويج بأربعة ألقاب حتى بدأت تتدهور الأمور حيث خسر في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد وبعد ذلك ودع الدوري الأوروبي، وابتعد عن سباق التتويج بلقب الدوري وذلك في ظرف أسبوعين في شهر أبريل الماضي.

وهذا كان يعني أن الموسم الأخير للمدير الفني يورغن كلوب انتهى بإحباط ولكن أكد أرنولد أن الفريق حقق تطورا بعد ضمان العودة لدوري أبطال أوروبا باحتلال الفريق المركز الثالث.

وقال للموقع الرسمي للنادي: كان موسما جيدا مقارنة بالموسم الماضي، أصبحنا أفضل كفريق، نافسنا على الألقاب حتى النهاية وتطورنا. تحقيق أي تحسن يعني أن الموسم كان جيدا. خذ الأمور الإيجابية وامض قدما، ونأمل أن نكرر نفس الأمر في الموسم المقبل.

وعانى ترينت، الذي من المقرر أن يتواجد في قائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة بيورو 2024، من احباط خاص به بعدما غاب لشهرين بسبب إصابة في الركبة، ولكنه قال إن هذا ساعده على تعلم درس مهم.

وقال: بالطبع ليس من الرائع أن تصاب. تريد دائما أن تلعب أكبر عدد ممكن من المباريات لمساعدة الفريق، ولكن في بعض الأحيان يحدث هذا. كان وقتا صعبا، وعلمتني هذه الفترة أن أتحلى بالصبر وكان حقا وقتا صعبا.

وأكد: تجعلك هذه الأمور أكثر قوة، وتجعلك تقدر الأوقات التي تكون فيها جاهزا وتكون قادرا على لعب المباريات.