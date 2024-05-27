السعودية تتصدر تصنيف قارة آسيا

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، التصنيف الجديد لمسابقات الأندية في الاتحاد القاري، حيث جاءت السعودية في المركز الأول بإجمالي 103.148 نقطة، متقدمة على اليابان وكوريا الجنوبية اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وجاءت صدارة السعودية للتصنيف وفقا لموقع الاتحاد القاري بعد العروض المميزة لأنديتها في المواسم الأخيرة، بما في ذلك الفوز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم من خلال نادي الهلال في عامي 2019 و2021، والحصول على المركز الثاني في عام 2022.

علاوة على ذلك، في موسم 2023-2024 نجحت ثلاثة أندية سعودية أخرى، هي النصر والاتحاد والفيحاء، إلى جانب الهلال، في حجز أماكنها بالأدوار الإقصائية من البطولة الأولى على صعيد الأندية في القارة، ونجح الهلال بقيادة المدرب خورخي خيسوس في بلوغ الدور قبل النهائي قبل أن يخسر أمام العين الإماراتي.

في المقابل ساهم الأداء القوي للأندية اليابانية في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا في حصولها على المركز الثاني في التصنيف بمجموع 96.999 نقطة.

ومع حصول يوكوهاما مارينوس على المركز الثاني في دوري أبطال آسيا يوم السبت الماضي، شهد موسم 2023 / 2024 ظهور فريق ياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة منذ عام 2015.

وكان أوراوا ريد دايموندز حصل على اللقب في عامي 2017 و2022 إلى جانب حصوله على الوصافة في عام 2019، بينما توج فريق كاشيما أنتلرز باللقب في عام 2018.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 93.600 نقطة، بعدما كانت أنديتها منافساً دائماً على العرش القاري، حيث حفر نادي جيونبوك هيونداي موتورز اسمه على الكأس في عام 2016، بينما حصل بوهانج ستيلرز على الوصافة في عام 2021.

وجاءت الإمارات في المركز الرابع، بمجموع 74.873 نقطة، حيث ساهم تتويج نادي العين بلقب نسخة 2023-2024 في التقدم إلى هذا الموقع، بعد أن كان أهدر اللقب بفارق ضئيل في عام 2016.

في المقابل، ساهم فوز نادي السيب العماني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2022، في تحقيق الصعود الأكبر في التصنيف الأخير، حيث تقدمت أندية عُمان ثمانية مراكز إلى المركز العشرين. في حين حققت قرغيزستان ومنغوليا أيضاً قفزات كبيرة، بعدما تقدمت كل منهما ستة مراكز إلى المركزين 27 و34 على التوالي.

وعلى صعيد المقاعد المخصصة في مسابقات الأندية الآسيوية موسم 2025 - 2026، تصدرت السعودية الطريق في الغرب مع ثلاثة أندية حصلت على دخول مباشر إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين سيتأهل فريق رابع من أجل تمثيل السعودية في دوري أبطال آسيا 2.

وتأتي في المرتبة الثانية الإمارات وقطر، حيث حصلت كل منهما على مقعدين مباشرين ومقعد واحد غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

في الشرق، تمتلك اليابان أكبر عدد من المقاعد المخصصة مع ثلاث بطاقات مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى مقعد إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2.

وحصلت كل من كوريا الجنوبية والصين، على ذات التمثيل مثل الإمارات وقطر، من خلال الحصول على مقعدين مباشرين ومقعد واحد غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.