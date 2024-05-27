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فيرمين احتفل بهدفه مع تشافي

برشلونة يودع تشافي ويهزم إشبيلية

برشلونة - د ب أ
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ودع فريق برشلونة مديره الفني تشافي هيرنانديز بفوز معنوي على مضيفه إشبيلية بنتيجة 2-1، مساء الأحد، في ختام مباريات الجولة 38 والأخيرة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم الفريق الكتالوني بهدف بعد مرور 16 دقيقة عندما لعب جواو كانسيلو كرة عرضية قابلها روبرت ليفاندوفسكي بقدمه في الشباك ليسجل النجم البولندي هدفه التاسع عشر في المسابقة هذا الموسم.

وأدرك إشبيلية التعادل في الدقيقة 31 بهدف سجله يوسف النصيري بتسديدة بين قدمي الحارس مارك أندريه تير شتيغن، ليسجل المهاجم المغربي هدفه السادس عشر هذا الموسم.

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وفي الشوط الثاني سجل فيرمين لوبيز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 59 ليرفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني متخلفا بعشر نقاط عن ريال مدريد بطل المسابقة.

أما إشبيلية فقد تجمد رصيده عند 41 نقطة بعد خسارة رابعة على التوالي ليقبع في المركز الرابع عشر.

وكان النادي الكتالوني أعلن إقالة تشافي هيرنانديز بعد موسمين ونصف مع الفريق حقق خلالهما لقبي الدوري وكأس السوبر المحلي في 2023 بينما خسر برشلونة كل الألقاب في الموسم الجاري.

وتتردد أنباء قوية باتجاه إدارة برشلونة للتعاقد مع هانز فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ.

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